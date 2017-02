(jot) - Ein richtiges Ausrufezeichen setzte Mandy Minella am Dienstag in der zweiten Runde der Taiwan Open (Hartplatz, 250 000 US-Dollar). Die 31-jährige Rechtshänderin, die in der Weltrangliste den 93. Rang belegt, besiegte die Weltranglisten-25. Caroline Garcia (F) mit 6:4, 6:4. Die Begegnung dauerte eine Stunde und 22 Minuten.

Minella hat vor dem Sieg gegen Garcia noch nie gegen eine Top-30-Spielerin gewonnen. Es ist damit das beste Einzelresultat in ihrer Karriere.



Im Viertelfinale geht es nun gegen die Siegerin der Begegnung zwischen Zhu Lin (CHN/122) und Kurumi Nara (JPN/87).