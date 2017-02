(stb) - Die Luxemburgerin Mandy Minella musste sich bei den Taiwan Open im Halbfinale geschlagen geben. In der Runde der letzten Vier traf Minella (Weltranglistenposition: 93) am Samstag auf die an Nummer eins gesetzte Ukrainerin Elina Svitolina (Weltranglistenposition: 13). Minella unterlag am Ende deutlich mit 3:6 und 2:6.