(dat) - Zum ersten Mal nach 1962 starten in diesem Jahr wieder drei Luxemburger beim Giro d'Italia: Bob Jungels (Quick-Step-Floors), Laurent Didier (Trek-Segafredo) und Ben Gastauer (Ag2r-La-Mondiale) gehen ab Freitag und bis zum 28. Mai bei der 100. Ausgabe an den Start.



Im Mittelpunkt des Interesses steht vor allem Jungels, der im vergangenen Jahr drei Tage im Rosa Trikot fuhr. Platz sechs und das Weiße Trikot des besten Jungfahrers standen 2016 zum Schluss zu Buche. „Ich bin seit 2016 noch stärker geworden. Ich möchte den sechsten Platz also wiederholen, weiß aber, dass das Teilnehmerfeld in diesem Jahr stärker ist“, so Jungels. Die Form stimmt, wie er bei den Ardennenklassikern und der Tour de Romandie bewiesen hat.



Die Top Fünf sind in Reichweite, dafür muss aber dann alles perfekt laufen: „In den ganz langen Anstiegen darf ich nicht zu viel Zeit verlieren. Auf den Mittelgebirgsetappen und den Zeitfahren kann ich angreifen. Diese Attacken müssen gezielt erfolgen. Ich muss nämlich mit meiner Kraft haushalten.“ Für Jungels sind Nairo Quintana und Vincenzo Nibali die beiden Topfavoriten, wobei etwa "15 Fahrer eine Chance auf das Podium haben". Entscheidend wird "die dritte Woche sein. Es geht auch darum, dann noch über die nötigen Reserven zu verfügen".





Fantastic public and atmosphere at the #Giro100 team presentation! Thanks, Sardinia, for this warm welcome! pic.twitter.com/mzuxPTr4A2 — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) 4 May 2017





Gastauer und Didier stehen vor allem ihren Kapitänen Domenico Pozzovivo und Bauke Mollema als Helfer zur Verfügung. Für Didier wird es – wie auch für Gastauer – die vierte Giro-Teilnahme. Der Dippacher will auch selbst attackieren: „In diesem Jahr kommen die hohen Berge etwas früher als üblich. Das sollte mutigen Angreifern in die Karten spielen.

Laurent Didier will neben seinen Helferdiensten auch selbst attackieren.

Foto: cyclingpix.lu





Für Gastauer ist vor allem die Schlussphase ausschlaggebend: „Die letzte Woche wird mörderisch. Die Leader müssen sehr aufmerksam agieren, ansonsten können sie an einem einzigen Tag alle Chancen einbüßen.“



Sardinien und Sizilien



Am Freitag führt die erste Etappe auf Sardinien über 206 Kilometer von Alghero nach Olbia.Insgesamt drei Etappen werden auf Sardinien ausgetragen. Am Samstag steht bereits die erste Bergwertung der zweiten Kategorie an.



Am Montag folgt dann der erste frühe Ruhetag und der "Wechsel" nach Sizilien, der Heimat von Titelverteidiger Vincenzo Nibali (ITA/Bahrain). Die vierte Etappe endet dort am Dienstag am Vulkan Ätna auf 1 892 m Höhe. Insgesamt fünf Bergankünfte stehen in diesem Jahr auf dem Programm. Es sind einige legendäre Anstiege für die Fahrer dabei: der Mortirolo-Pass, der Stelvio-Pass, der Monte Grappa oder der Pordoi-Pass.



Ben Gastauer nimmt wie Laurent Didier zum vierten am Giro d'Italia teil.

Foto: cyclingpix.lu

Die schwerste Prüfung steht dem Peloton wohl auf der 16. Etappe (23. Mai) bevor, wenn nach dem Mortirolo-Pass(1 854 m) in einer Schleife aus zwei verschiedenen Richtungen gleich zwei Mal der Stelvio-Pass, mit 2 758 m das Dach des diesjährigen Giro, bewältigt werden muss. Das Ziel befindet sich dann in Bormio.

Dopingfall

Einen Tag vor dem Beginn des 100. Giro sind die beiden italienischen Radprofis Stefano Pirazzi und Nicola Ruffoni wegen Dopingverdachts vom Rennen ausgeschlossen worden. Die beiden Fahrer vom Team Bardiani CSF sind in Trainingskontrollen positiv auf Wachstumshormon freisetzende Peptide (GHRP's) getestet worden. Das teilte der Radsport-Weltverband UCI mit. Bis zum Ergebnis der B-Probe bleiben sie suspendiert.

Ob der Rennstall am Freitag den Giro auf Sardinien in Angriff nimmt, ist noch unklar. Der Mannschaft droht laut UCI-Reglement eine Sperre zwischen 15 und 45 Tagen. CSF-Bardiani war nur über eine Wildcard ins Giro-Feld gerückt.