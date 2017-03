(DW) - Am Wochenende war wieder einiges Los in der Luxemburger Sportwelt. Zahlreiche Topevents sorgten für Begeisterung. Im Fokus standen die Pokalfinals im Basketball, die in einer mit 3 600 Zuschauern prall gefüllten Conque ausgetragen wurden.

Im Fußball ließ Fola der Jeunesse im Escher Derby keine Chance, während der HB Esch im Handball-Topspiel Berchem erneut überlegen war. Zahlreiche Läufer wollten sich beim Postlaf für den Sommer in Form bringen.