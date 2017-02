(jan) - Die New England Patriots und Kamerun haben sich bei Super Bowl und Afrika-Cup den Titel gesichert. Doch auch in Europa ist der Jubel nicht weit. Während die Fußball-Bundesliga Fahrt aufnimmt, geht es für die Basketballer und Handballer in Luxemburg allmählich ans Eingemachte. Die Höhepunkte des Wochenendes gibt es in dieser Galerie: