(müs) - Was kommt dabei heraus, wenn man Fußball, Turnen und Basketball vermischt? Die Fußballer des FC Arsenal Alex Iwobi, Per Mertesacker und Aaron Ramsey haben es gemeinsam mit den Dunking Devils gezeigt. Anlass waren die NBA Global Games in London zwischen den Denver Nuggets und den Indiana Pacers. Herausgekommen ist ein ziemlich beeindruckendes Video.