(bob) - In der Saison 2017/2018 wird bei Sparta Bartringen ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen. Philippe Giberti kümmert sich künftig nur noch um den Nachwuchsbereich. Die Entscheidung fiel in beiderseitigem Einvernehmen.



Der Coach war von 2007 bis 2009 erstmals bei Sparta, wurde 2008 mit dem Club Meister und übernahm das Männerteam dann wieder 2015. Nachdem er in den vergangenen beiden Jahren dafür sorgte, dass es einige Nachwuchstalente in die erste Mannschaft schafften, soll er sich nun nur noch um diesen Bereich kümmern.

Einen Nachfolger hat Sparta offenbar noch nicht gefunden. "Wir haben keinen Zeitdruck. Der Trainer muss nicht zwangsläufig aus Luxemburg sein, derzeit möchte ich noch nichts ausschließen", so Präsident Frank Arendt.