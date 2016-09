(dpa) - Nairo Quintana (E/Movistar) hat die letzten Angriffe auf das Rote Trikot souverän pariert und steht vor seinem ersten Gesamtsieg bei der Spanien-Rundfahrt. Der kolumbianische Radprofi verteidigte am Samstag auf der schweren Bergetappe zum Alto de Aitana hinauf seinen Vorsprung in der Gesamtwertung von nun 1'23'' auf den dreifachen Tour-de-France-Champion Christopher Froome (GB/Sky). Am Sonntag muss er auf der Flachetappe nach Madrid sein Leader-Trikot nur noch sicher ins Ziel bringen.

Den Tagessieg sicherte sich der Franzose Pierre Latour (F/Ag2r-La Mondiale), der sich gegen Mitausreißer Darwin Atapuma (COL/BMC) im Sprint durchsetzte. Beide hatten am 21 km langen Schlussanstieg aus einer großen Ausreißergruppe die besten Kletterqualitäten bewiesen.



Contador nur noch Vierter



Quintana dürfte am Sonntag seine zweite große Rundfahrt nach dem Sieg beim Giro d'Italia aus dem Jahr 2014 gewinnen. Der Kolumbianer revanchierte sich zugleich für die Frankreich-Rundfahrt, bei der er in diesem Jahr gegen Froome chancenlos war und Dritter wurde.



Der Brite hatte es am Freitag durch den überlegenen Sieg im Einzelzeitfahren noch einmal spannend gemacht. Bei der letzten Kletterpartie konnte Froome aber seinen Rivalen nicht abschütteln, am Ende applaudierte er seinem Rivalen fair. Auf den dritten Gesamtplatz rückte unterdessen noch Quintanas Landsmann Esteban Chaves vor (COL/Orica-BikeExchange), der Alberto Contador (E/Tinkoff) mehr als eine Minute abnahm. Die beiden Rivalen trennen vor dem Schlusstag winzige 13''.



Didier sehr angrffislustig



Aus Luxemburger Sicht konnte sich Laurent Didier (Trek-Segafredo) zu Beginn der Etappe in Szene setzen: Der Dippacher versuchte alles, um in die Ausreißergruppe des Tages zu kommen. Zunächst lag er mit sechs hochkarätigen Begleitern in Front (Gesink, Bakelants, Frank, Luis Leon Sanchez), dann schlossen weitere Fahrer von hinten auf, darunter auch Alejandro Valverde (E/Movistar). Mehr als 30'' gestattete man den Flüchtlingen aber nicht. 120 km vor dem Ziel wurde der Großteil von ihnen gestellt.

Didier erreichte das Ziel letztendlich mit der größten Gruppe des Tages. Als 88. weist er im Ziel einen Rückstand von 27'51'' auf. Jempy Drucker (BMC) fuhr als 85. an der Seite seines Landsmanns über den Zielstrich.

In der Gesamtwertung liegen die beiden Freunde an den Positionen 104 (Didier auf 3.32'50'') und 142 (Drucker auf 4.36'07'').