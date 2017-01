(sid) - Daniel-André Tande hat das nach einem Durchgang abgebrochene Bergisel-Springen der 65. Vierschanzentournee gewonnen. Der Norweger siegte am Bergisel vor seinem Landsmann Robert Johansson und dem Russen Jevgeni Klimov.



Starker Wind hatte immer wieder zu Verzögerungen geführt, der erste Durchgang war erst nach 98' beendet.

Tande zog in der Gesamtwertung mit 710,3 Punkten sowohl am zuvor führenden Polen Kamil Stoch (708,6) als auch am Österreicher Stefan Kraft (693,7) vorbei. Doppel-Olympiasieger Stoch war in der Probe gestürzt, trat mit schmerzverzerrtem Gesicht an und rettete Rang vier. Kraft war geschwächt von einer Virusinfektion vom Bakken gegangen und musste sich mit dem 28. Rang begnügen.