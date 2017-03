(LW) - Méthode de self-défense à l'efficacité reconnue, le krav maga rencontre un succès grandissant partout en Europe. Au Luxembourg aussi, la discipline connaît un beau succès d'estime. Nous sommes partis à la rencontre de ses pratiquants.



La discipline trouve son origine au XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres lorsque Imrich (alias Imi) Lichtenfeld crée le krav maga, qui signifie «combat rapproché» en hébreu, pour protéger la communauté juive de Bratislava alors victime de violences.



En 1964, une première école est créée au nord de Tel-Aviv pour divulguer une discipline d'abord dispensée aux militaires, puis enseignée à la population civile, aussi bien aux hommes qu'aux femmes, «pour que chacun puisse marcher en paix», selon le précepte de son fondateur. Au début des années 1980, le krav maga s'exporte au-delà des frontières d'Israël et va rencontrer un succès croissant.



«L'affluence dans nos clubs au Luxembourg n'est pas seulement un phénomène de mode induit par le cinéma et les films d'action. En raison de la multiplication des agressions, de la violence à l'école, les gens éprouvent un besoin de sécurité, le besoin de se rassurer, de savoir comment réagir en cas de situation de stress», commente Serge dos Santos, le manager de l'Academy Of Luxembourg In Martial Arts.

Retrouvez notre sujet complet dans l'édition de ce jeudi 9 mars du Luxemburger Wort.



.