(DW) - Nach dem internationalen Rennen in Leudelingen wurden die Luxemburger Starter für die Cyclocross-WM am 28./29. Januar in Beles bekannt gegeben. In allen Kategorien hat Luxemburg fünf Startplätze zur Verfügung, der Verband FSCL hat diese aber nicht in jeder Kategorie besetzen können.



Es gibt eine kleine Überraschung: Neben Christine Majerus, die zu den Weltbesten gehört, wurden bei den Frauen gleich zwei weitere Fahrerinnen ausgwählt: Nathalie Lamborelle und die 54-jährige Suzie Godart. Bei der Elite standen vier Fahrer schon im Vorfeld der Selektion fest. Pit Schlechter durfte sich über den fünften Platz freuen.



Das Luxemburger Team



Elite: Scott Thiltges, Gusty Bausch, Christian Helmig, Lex Reichling, Pit Schlechter – Reserve: Philipp Bützow



Frauen: Christine Majerus, Nathalie Lamborelle, Suzie Godart



Espoirs: Felix Keiser, Luc Turchi, Noah Fries



Espoirs Frauen: Edie Rees



Junioren: Tristan Parrotta, Felix Schreiber, Nicolas Kess, Misch Leyder, Ken Conter – Reserve: Cédric Pries, Arthur Kluckers