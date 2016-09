(jg) - Wird am Mittwochabend zum ersten Mal in der laufenden Saison ein Luxemburger in der Ligue 1 für den FC Metz auf dem Platz stehen? Die Chancen sind zumindest intakt. Zwei Spieler aus dem Großherzogtum gehören nämlich dem Kader des französischen Erstligisten für die Partie gegen Bordeaux an.

Um 19 Uhr empfangen die Lothringer Bordeaux. Dann werden auch erneut zahlreiche Luxemburger Fußballfans im Stade Saint-Symphorien präsent sein, um sich das Duell des Tabellenvierten Metz (10 Punkte) gegen den direkten Verfolger Bordeaux (9) anzusehen.



Vielleicht läuft dann gar ein Luxemburger von Beginn an bei den "Grenats" auf oder wird eingewechselt: Vincent Thill (16 Jahre) und Chris Philipps (22) stehen zumindest im 18-köpfigen Aufgebot, welches Trainer Philippe Hinschberger für die Begegnung des sechsten Spieltags nominiert hat.



Nachwuchstalent Thill gehört zum zweiten Mal zum Team. Am dritten Spieltag gegen Angers saß er während 90' auf der Ersatzbank. Nationalmannschaftskollege Philipps feiert gegen Bordeaux in der laufenden Saison seine Premiere im Kader des FC Metz.

Beim FC Metz fehlen gegen Bordeaux u. . Jouffre, Lejeune, Nguette und Doukouré (alle verletzt).

Voici les 18 joueurs sélectionnés par Philippe Hinschberger pour #FCMFCGB pic.twitter.com/SCTc0VFjB0 — FC Metz (@FCMetz) September 20, 2016