(jg) - Laurent Didier gab am Donnerstag auf der sechsten Etappe Vollgas, wurde aber im Ziel nach 163,5 km nicht für seine Bemühungen belohnt. Der Luxemburger des Teams Trek-Segafredo war lange Zeit in einer Ausreißergruppe präsent: Zunächst waren zehn Fahrer an der Seite des Dippachers, dann waren es nur noch vier.



Didier musste seine Begleiter aber auf dem anspruchsvollen, weil sehr welligen Terrain in der Schlussphase ziehen lassen. 24 km vor dem Ziel waren die Kraftreserven des 32-Jährigen aufgebracht, das Ziel erreichte er als 62. mit 7'25'' Rückstand.



Der britische Radprofi Simon Yates vom Team Orica-BikeExchange durfte unterdessen auf der sechsten Etappe der Vuelta a Espana jubeln. Der 24-Jährige setzte sich auf dem Teilstück von Monforte de Lemos nach Luintra kurz vor dem Ziel ab und holte sich den Sieg im Alleingang. "Wir haben diesen Erfolg sehr gut vorbereitet", freute sich Yates nach seinem Coup.

Der Brite fing 3,5 km vor dem Ziel Matthias Frank (CH/IAM) ab, der sich als Solist 18 km vor dem Ziel aus einer kleinen Fluchtgruppe, in der auch Didier lange fuhr, abgesetzt hatte.

Zweiter wurde am Donnerstag Luis Leon Sanchez (E/Astana) mit 20'' Rückstand auf Yates, weitere zwei Sekunden später fuhr Fabio Felline (I/Trek-Segafredo) als Dritter über die Linie.



Atapuma verteidigt Führung



Im Gesamtklassement gab es keine bedeutenden Verschiebungen. Der Kolumbianer Darwin Atapuma vom Team BMC bleibt im Roten Trikot des Gesamtführenden, Zweiter ist Alejandro Valverde (E/Movistar/auf 28''), Vuelta-Sieger von 2009, vor Tour-de-France-Sieger Christopher Froome (GB/Sky/32'') und Nairo Quintana (COL/Movistar/38'').

Die 71. Vuelta a Espana führt über zehn Bergankünfte durch Spanien und macht einen kurzen Abstecher nach Frankreich. Sie endet nach rund 3315 km und 21 Etappen am 11. September traditionell in Madrid.



Jempy Drucker erreichte das Ziel mit dem Gruppetto und einem Rückstand von 23'01''.