von Joe Turmes

Jeunesse droht in dieser Saison das europäische Geschäft zu verpassen. In der BGL Ligue belegt der Rekordmeister nur den sechsten Rang und im Pokalwettbewerb sind die Schwarz-Weißen bereits ausgeschieden. Nach dem Rücktritt von Carlo Weis soll nun Marc Thomé die Mannschaft in die Erfolgsspur führen.



Drei ehemalige Jeunesse-Spieler äußern sich zur schwierigen Situation ...