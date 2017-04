(jan) - BGL-Ligist Fola Esch hat seinen Halbfinaleinzug bei der Coupe de Luxembourg teuer bezahlt. Beim 2:0-Sieg gegen Rosport war der Stürmer am Samstag gefoult worden und unglücklich auf die Schulter gefallen. Dabei hatte er sich eine Schultereckgelenksprengung zugezogen. Bereits am Sonntagmorgen wurde der 27-Jährige in Esch/Alzette operiert.

Nun hofft der Verein, dass die Saison für seinen besten Torschützen (20 Ligatreffer) nicht schon beendet ist. Weil sich Basile Camerling am Dienstag im Spiel mit der zweiten Mannschaft eine Rippe gebrochen hat und Stefano Bensi mit Knie-Verstauchung und Schienbeinprellung wohl bis Ende April ausfällt, gehen dem Verfolger von Tabellenführer Differdingen langsam aber sicher die Stürmer aus.