(jot/dpa) - Bei der Weltfußballergala in Zürich wurde auch das schönste Tor des Jahres mit dem "Puskas-Preis" ausgezeichnet.



Mohd Faiz Subri gewann mit einem fulminanten Freistoß. Nachdem er die Auszeichnung für das schönste Tor des vergangenen Jahres erhalten hatte, fingerte der international unbekannte Malaysier sichtlich nervös sein Mobiltelefon hervor.



Moderator versucht nervösem Subri zu helfen



Sekundenlang suchte er fieberhaft, Moderator Marco Schreyl bot schon seine Hilfe an. Am Ende hatte Subri dann aber doch die in dem Handy gespeicherte Rede gefunden - und bedankte sich auf mühsam vorgetragenem Englisch.



Auf dem zweiten Platz landete der Brasilianer Marlone mit einer artistischen Volleyabnahme.



Dritte wurde die venezolanische Jugendauswahlspielerin Daniuska Rodriguez, die nach einem schönen Dribbling traf.