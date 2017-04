(SID) - Die Mainzer, die die fünfte Schlappe in Folge hinnehmen mussten, sind in der Bundesliga punktgleich mit dem FC Augsburg auf Relegationsplatz 16. Trainer Martin Schmidt droht dementsprechend der Rauswurf. Petersen traf am 28. Spieltag für den SC Freiburg zum entscheidenden 1:0.

Im brisanten rheinischen Derby unterlag der 1. FC Köln gegen Angstgegner Borussia Mönchengladbach mit 2:3. Es war die 23. Heimniederlage der Geißböcke gegen die Gladbacher. Vestergaard brachte die Gäste in Führung, Clemens gelang auf Zuspiel von Torjäger Modeste der 1:1-Ausgleich. Traoré schoss die Fohlen erneut in Führung. Modeste egalisierte mit Saisontreffer Nummer 23 zum 2:2. Stindl sicherte Gladbach den Dreier.

Der Tabellenzweite RB Leipzig setzte sich zu Hause gegen Bayer Leverkusen mit 1:0 durch. Poulsen erzielte in der Nachspielzeit das RB-Siegtor, womit die Sachsen weiter Kurs Richtung Champions League steuern. Leipzigs Orban hatte in der 88.' wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen.

Schalke 04 schöpfte im Ringen um einen Europa-League-Platz neue Hoffnung. Gegen den VfL Wolfsburg gewannen die Königsblauen 4:1. Die Wölfe sind nach der zweiten Niederlage in Folge noch tiefer in den Tabellenkeller gerutscht und rangieren nur einen Zähler vor Relegationsplatz 16. Burgstaller und Goretzka trafen schon in der ersten Hälfte für S04. Der Ex-Wolfsburger Caligiuri und erneut Burgstaller erhöhten auf 4:0 für die Gelsenkirchener. Gomez gelang nur noch das Ehrentor für Wolfsburg.



Der Hamburger SV holte gegen 1899 Hoffenheim beim 2:1 wieder drei Punkte zu Hause. Hunt brachte die Hanseaten in Führung. Kramaric glich aus, erneut Hunt war der HSV-Matchwinner.

Im deutschen Clasico stehen sich am Samstagabend Abonnementchampion Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund gegenüber.