von Bob Hemmen

In der Titelgruppe der Total League sind die Hälfte aller Partien bereits absolviert. Nachdem Amicale am vergangenen Samstag den Pokalsieg feierte, liegt der Fokus wieder auf der Meisterschaft. Dabei könnten einige Basketballer eine entscheidende Rolle spielen. Leader Steinsel und den Musel Pikes ist der Einzug ins Final Four wohl nicht mehr zu nehmen, Sparta hat nur noch minimale Chancen.



Somit bestimmen vor allem die restlichen Begegnungen der Ettelbrücker Etzella, T71 und Contern über Erfolg oder Misserfolg ...