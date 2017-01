(jan) - Das Euro-Meet in Luxemburg hat seine nächste prominente Teilnehmerin. Wie die Veranstalter am Freitag ankündigten, wird die Schwedin Sarah Sjöström beim Schwimm-Meeting in der Coque (27.-29. Januar) an den Start gehen.

Die 23-Jährige kommt als Rio-Olympiasiegerin über die 100 m Schmetterling ins Großherzogtum. Über diese Strecke gewann das "Wunderkind des schwedischen Schwimmsports" außerdem Gold bei den Weltmeisterschaften 2013 und 2015. Im Juli 2017 nimmt sie in Budapest den dritten Anlauf.