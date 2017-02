(jan) - Da war mehr drin! Trotz großen Kampfes sind die Tischtennisfrauen des TuS Bad Driburg am Freitagabend im ETTU-Cup ausgeschieden. Der deutsche Bundesligist siegte zwar im Rückspiel gegen Tigem SC Ankara mit 3:2, musste nach dem 1:3 in Hinspiel aber den Gegnerinnen zum Erreichen des Halbfinales gratulieren.

Die Luxemburgerin Sarah de Nutte (Weltranglistenposition: 107) war beim entscheidenden Spiel in der Türkei das Zünglein an der Waage - leider im negativen Sinne. Nach einem knappen 2:3 gegen Christina Alina Hirici unterlag die 24-Jährige in ihrem zweiten Einzel Zoya Novikova mit 1:3 und besiegelte damit das Ausscheiden ihres Teams, das ohne Spitzenspielerin Nina Mittelham an die Tische gegangen war.