(bob) - Nächster Rückschlag für die Red Boys. Vor heimischer Kulisse kassierte das Team gegen Berchem am siebten Spieltag der Titelgruppe eine 27:28 Niederlage.

Die Gastgeber lagen zur Hälfte noch mit 15:13 in Führung, hatten im zweiten Durchgang jedoch ordentlich Probleme, sodass die Gäste davonziehen konnten.

Die Red Boys kämpften sich zwar noch einmal heran, am Ende behauptete sich Berchem allerdings ganz knapp. Der HB Esch kann an diesem Wochenende zwar noch nicht Meister werden, Pulli und Co. sind jedoch offenbar nicht mehr aufzuhalten.



André Gulbicki (Berchem):



Agron Shabani (Red Boys):