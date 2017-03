(jan) - HB Düdelingen hat Berchems Handballer am Mittwoch in eigener Halle überrascht. Die Gäste siegten mit 37:33 und haben den Gegner damit in der Tabelle überholt.

Der alles überragende Mann auf dem Feld war Josip Ilic, der seine Düdelinger mit 14 Treffern (davon vier Siebenmeter) fast im Alleingang zum Auswärtssieg geworfen hat. Auch sein Teamkollege Alexsiej Szyczkow wusste mit sieben Toren zu gefallen.





Resultat und Tabelle

Berchem - HB Düdelingen 33:37

Am Samstag:



20.30: Petingen - Red Boys

20.30: HB Esch - HB Käerjeng