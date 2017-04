(ms/GaM) – Der HB Esch lässt sich auf dem Weg zum Meistertitel nicht aufhalten. Auch in Berchem ließ sich der Handball-Pokalsieger auf seiner Mission nicht überraschen und setzte sich souverän mit 31:26 durch. Nach einem zähen Beginn übernahmen die Gäste ab der 10.' die Kontrolle über das Spiel und ließen Berchem eigentlich zu keinem Zeitpunkt den Hauch einer Chance.



Vor allem in der Abwehr war Esch exzellent eingestellt und ließ so die Gastgeber nur selten zu freien Würfen kommen. Bis auf maximal acht Treffer baute der Fusionsverein seinen Vorsprung aus und verließ das Feld hochverdient als Sieger. Damit hat Esch nun vier Spieltage vor Schluss der Titelgruppe vier Punkte Vorsprung auf die Red Boys, dies weil die Differdinger beim HBD nicht über ein 32:32-Unentschieden hinauskamen.

Red Boys zeigen Moral



Dabei zeigten die Red Boys eine gute Moral, denn der noch amtierende Meister lief während der gesamten Partie einem Rückstand hinterher. Düdelingen war über weite Strecken die bessere Mannschaft und lag sogar noch in der 45.‘ mit fünf Treffern in Führung (27:22). Doch am Ende konnte der HBD seinen Vorsprung nicht über die Zeit retten und musste sich letztendlich mit einer Punkteteilung begnügen.

Im letzten Duell des Abends setzte sich der HB Käerjeng mit 37:26 in Petingen durch und feierte den zweiten Sieg in der Titelgruppe. Die Petinger boten dem Favoriten bis zur 35.‘ Paroli, ehe die Käerjenger sich entscheidend absetzten.

Nikola Malesevic, Trainer HBD:

Agron Shabani, Trainer der Red Boys: