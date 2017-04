(kev) - Nachdem die Red Boys bereits am Freitag mit 27:28 gegen Berchem unterlegen waren, feierte der HB Düdelingen am Samstag einen wichtigen 33:30-Erfolg gegen den HB Käerjeng. Mit diesem Sieg festigten die Düdelinger nämlich den vierten Platz und bauten den Vorsprung auf den Gegner auf 2,5 Punkte aus. In Düdelingen kann man demnach auf eine Europapokalteilnahme hoffen.

Der HB Esch kommt seinerseits dem Meistertitel näher. Mit 35:24 behauptete sich der Favorit erwartungsgemäß gegen Petingen. Zur Halbzeit stand es noch 15:15. Vor dem Gipfeltreffen mit den Red Boys beträgt der Vorsprung der Escher sechs Zähler. Am kommenden Spieltag könnten sie somit den Meistertitel unter Dach und Fach bringen.