(bob) - Am Freitag fanden die ersten Spiele der Handballmeisterschaft im Jahr 2017 statt. Spitzenreiter Berchem untermauerte gegen den HB Esch die eigenen Ambitionen, während sich die Red Boys vor heimischer Kulisse gegen den HB Düdelingen behaupten konnten.

Berchems Trainer André Gulbicki hatte vor der Partie gegen den HB Esch angekündigt, dass er im Falle eines Sieges über neue Ziele nachdenken würde. Das Überraschungsteam der Saison zeigte am Freitag erneut, dass man zurecht an der Spitze steht. Die Gastgeber konnten sich recht früh absetzen und siegten am Ende mit 30:26

Um den Anschluss an den Tabellenführer nicht zu verlieren, benötigten auch die Red Boys einen Triumph. Das Team von Trainer Agron Shabani ließ sich gegen den HBD nicht überraschen und gewann mit 34:29.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.