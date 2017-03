Von Pierre Gricius



Nach rekordverdächtigen 40 Jahren Mitgliedschaft im Verwaltungsrat des COSL hat Jean-Louis Margue am Samstag bei der Generalversammlung in Differdingen kein neues Mandat mehr angestrebt. Der 64-Jährige will sich nun mehr seinem Privatleben widmen. Im Interview blickt Margue zurück und erklärt, vor welchen Herausforderungen das Luxemburger Nationale Olympische Komitee (NOK) im Jahr 2017 steht.

Jean-Louis Margue, Sie sind 1977 im Alter von nur 25 Jahren Mitglied des Verwaltungsrats des COSL geworden, das war damals ganz ungewöhnlich ...