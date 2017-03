(jot) - Carlo Weis hört als Trainer von Jeunesse auf. Er teilte dem Club seinen Rücktritt am Montagmorgen mit. Der 58-Jährige stand seit Beginn der Saison 2015/2016 in der Verantwortung. In seiner ersten Spielzeit führte er Jeunesse nach Europa.



In dieser Saison fehlt es Jeunesse an Konstanz. Zurzeit belegt man den sechsten Rang in der BGL Ligue. Am Sonntag verlor Jeunesse mit 2:3 in Rümelingen. Eine Qualifikation für den europäischen Wettbewerb wird schwierig, zumal man bereits im Pokalwettbewerb ausgeschieden ist.

"Mein Projekt wurde nicht berücksichtigt"



Weis, dessen Vertrag am Saisonende ausgelaufen wäre, hatte Ende Februar die Transferpolitik von Jeunesse in einem Interview offen kritisiert. Er hatte sich darüber beschwert, dass im Winter mit Frederick Kyereh nur ein Spieler verpflichtet worden war.



Am Montag erklärte er seinen Rücktritt gegenüber dem "Luxemburger Wort": "Ich hatte Jeunesse ein Projekt vorgelegt, wie ich den Verein für die Zukunft aufstellen würde. Dies wurde nicht berücksichtigt. Deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, meinen Vertrag nicht zu verlängern. Dies hätte ich demnächst verkünden müssen und es wäre sicher mit vielen Diskussionen und viel Unruhe einhergegangen. Ich habe zudem keine Perspektive mehr gesehen, deshalb habe ich nach der Niederlage in Rümelingen meinen Rücktritt verkündet. Jeunesse hat nun die Chance, die neue Saison in Ruhe vorzubereiten", so Weis, der eine Auszeit bis zum Sommer einlegen wird. Eine Rückkehr danach schließt er nicht aus. "Ich bin offen für interessante Projekte."



Alles deutet darauf hin, dass Marc Thomé beim Rekordmeister in der Verantwortung rücken wird. Ob der 53-Jährige direkt zur Verfügung steht, bleibt jedoch abzuwarten. Falls nicht, müsste eine Interimslösung bis zum Sommer präsentiert werden.