(jan) - Scheinbar ist einigen Fußballprofis dieser Tage anzuraten, einmal einen Blick ins Regelbuch der FIFA zu werfen. Denn sogar in den größten Fußballligen Europas scheint es seit Wochen Mode, den Schiedsrichter für dumm zu verkaufen.

Das neuste Beispiel bietet Ivan Perisic, derzeit in Diensten bei Inter Mailand in der Serie A. Im Spiel gegen die AS Rom (1:3) wollte der Kroate die Rückpassregel umgehen, indem er den Ball an der Torauslinie mit einem Trick in die Luft hob und dann mit dem Kopf zu Torwart Samir Handanovic zurückspielte.

Schiedsrichter Paolo Tagliavento zögerte keine Sekunde und zeigte dem verdutzt dreinblickenden Perisic die Gelbe Karte. Zusätzlich gab der Unparteiische einen indirekten Freistoß an der Strafraumgrenze. Es war die richtige Entscheidung.

In den Regularien der FIFA heißt es in Regel zwölf (Fouls und unsportliches Verhalten), dass ein Spieler wegen unsportlichen Betragens zu verwarnen ist, wenn er "bei einem Rückpass zum eigenen Torhüter den Ball absichtlich auf unkonventionelle Art mit dem Kopf, der Brust oder dem Knie spielt, um die Regel zu umgehen." Dabei sei sogar unerheblich, ob der Torhüter den Ball anschließend mit der Hand berührt oder nicht, so die Regel weiter.

Perisic ist nicht der erste prominente Spieler, dem diese Idee gekommen war. Paris-Profi Marco Veratti hatte Ende Januar im Ligue-1-Spiel gegen Nantes einen ähnlichen Einfall. Der Italiener spielte den verbotenen Rückpass sogar noch eine Spur provokanter. Auch hier zückte der Referee folgerichtig den gelben Karton.