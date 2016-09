Die XV. Sommer-Paralympics in Rio de Janeiro sind um 22.35 Uhr Ortszeit am Sonntagabend offiziell beendet worden. 4 352 Athleten aus 159 Nationen hatten nach der Eröffnungsfeier am 7. September in 528 Konkurrenzen um Medaillen gekämpft.



Die nächsten Paralympischen Sommerspiele finden vom 25. August bis 6. September 2020 in Tokio statt, wo 1964 auch die ersten offiziellen Paralympics ausgetragen wurden. Die nächsten Winterspiele steigen 2018 (9. bis 18. März) im südkoreanischen Pyeongchang.