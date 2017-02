(jot) - Catherine Elvinger hat sich in der Qualifikation zum Riesenslalom-Rennen bei der Ski-WM im schweizerischen St.Moritz wacker geschlagen. Die 21-Jährige landete auf dem 36. Rang. Mit ihrer Gesamtzeit von 2'12''96 wies sie nach zwei Läufen einen Rückstand von 13''18 auf die Erste Maria Shkanova (BLR) auf.



Da sich die besten 25 Athletinnen fürs Finalrennen am Donnerstag qualifizieren und noch maximal 25 aus nicht-qualifizierten Ländern nachrücken, rechnet Delegationschef Marc Bock fest damit, dass Elvinger das Hauptrennen bestreiten wird. "Davon kann man zu 99,9 Prozent ausgehen, auch wenn die Entscheidung erst offiziell am Mittwochabend verkündet wird. Catherine ist vor allem im zweiten Durchgang ausgezeichnet gefahren."



Besserer Platz im zweiten Durchgang



Im ersten Durchgang wurde sie 37. in einer Zeit von 1'06''70 mit einem Rückstand von 7''84 auf die Führende Shkanova. Im zweiten Durchgang belegte sie dann den 35. Platz in einer Zeit von 1'06'26'' mit einem Rückstand von 6'23'' auf Lana Zbasnik (CRO), die im zweiten Lauf am schnellsten unterwegs war.