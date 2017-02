(jot) - Catherine Elvinger hat im ersten Durchgang beim Finalrennen des Riesenslaloms bei der WM in St. Moritz den 76. Platz unter 98 Konkurrentinnen belegt. Die 21-Jährige legte die Strecke in einer Zeit von 1'15''75 zurück und wies damit einen Rückstand von 13''74 auf Tessa Worley (F), die Führende nach dem ersten Durchgang und spätere Siegerin, auf.



Sie verpasste damit den Sprung in den zweiten Durchgang, an dem 60 Athletinnen teilnahmen. Da in diesem noch neun Athletinnen ausschieden, stand letztlich der 67. Rang in der Gesamtwertung. Elvinger war nach einer guten Leistung in der Qualifikation am Montag ins Finalrennen nachgerückt.