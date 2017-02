(jot) - Résidence hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Jesse Reed, bei dem bei der sportärztlichen Untersuchung Probleme diagnostiziert wurden, wird aller Voraussicht nach in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Er wurde bereits am Sonntag von seinem Landsmann Ryan Nicholas ersetzt, der sich beim 73:67-Erfolg in der Auf- und Abstiegsgruppe der Total League gegen Basket Esch gleich gut einfügte.



Nicholas ist 25 Jahre alt, 2,01 m groß und stand bis Anfang dieses Jahres beim deutschen Zweitligisten Gladiators Trier unter Vertrag. Dort warf man ihm vor, in der Offensive nicht oft genug Verantwortung zu übernehmen.