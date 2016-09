von Bob Hemmen (Sofia)



Nach dem WM-Qualifikationsauftakt gegen Bulgarien am Dienstagabend in Sofia tritt die Nationalmannschaft die Heimreise an. Auch neben dem Platz konnte man auf der Reise mit der FLF-Auswahl so einiges feststellen. Nachdem am Dienstag der erste Teil der Anekdoten erschien, ist am Mittwoch Zeit für Teil zwei.



N wie Nationalhymne

Wie viele Spieler die Nationalhymne mitsingen, ist immer wieder ein Thema. Gegen Bulgarien sangen fünf der elf Spieler "Ons Heemecht".



O wie Organisation

Damit das Nationalteam und die Betreuer immer zur rechten Zeit am rechten Ort sind, bedarf es viel Arbeit. Damit alles klappt, wurde der Mannschaft eine Verantwortliche zugeteilt, die sich seit der Ankunft in Sofia darum kümmert, dass die Termine eingehalten werden und der Zeitplan nicht geändert werden muss.



Der Montag des Nationalteams.

Foto: Bob Hemmen

P wie Plan

Damit die Nationalmannschaft bereits vor der Reise weiß, wann es wohin geht, wurden den Spielern und den Verantwortlichen vor dem Auswärtstrip ein exakter Zeitplan zugetragen. In diesem ist Tag für Tag genau beschrieben und Zusatzinformationen wie die Stadien, das öffentliche Training und Pressekonferenzen sind ebenfalls angegeben.



Q wie Quatsch

Wie gut sich die meisten Nationalspieler untereinander verstehen, erkennt man auf den ersten Blick. Im Flugzeug erlaubten sich Mathias Jänisch und Co. Späße, um die Zeit totzuschlagen. Viele sind bereits seit Jahren Freunde und sind demnach glücklich, gemeinsam unterwegs zu sein.



R wie Regeln

Damit sich die Spieler in den Länderspielen in der bestmöglichen Form befinden, gibt es auch bei der FLF-Auswahl klare Regeln. Demnach ist an jedem Tag festgeschrieben, wann sie ins Zimmer gehen sollen und wie der Ablauf auch neben den Trainingseinheiten geregelt ist. Vor der Partie gegen fand das Abendessen um 20.30 Uhr statt, um 23 Uhr sollten die Spieler dann ins Bett. Am Dienstag mussten sie um 10 Uhr zur Videoanalyse eintreffen.



S wie Stadion



Das WM-Qualifikationsspiel gegen Bulgarien fand im Vasil-Levski-Stadion statt. Dieses bietet 43 230 Zuschauer einen Platz und wurde 1953 eröffnet. In den Jahren 1966, 2002, 2012 sowie 2015 wurden Renovierungen vorgenommen. Die Laufbahn zwischen dem Platz und der Tribüne erschwert den Fans jedoch die Sicht.

Am Montag war das Stadion noch komplett leer.

Foto: Bob Hemmen

T wie Trikot

Nachdem die Luxemburger gegen Lettland erstmals im neuen Weißen Trikot auflief, kam gestern zum ersten Mal in einem Länderspiel das Rote Trikot mit der schwarzen Streife zum Einsatz. Auch dieses unterscheidet sich deutlich vom vorigen.. Der Ausrüster der FLF-Auswahl ist Adidas.

U wie Uhr

Da Bulgarien in einer anderen Zeitzone liegt, als Luxemburg, fand die Partie später als gewohnt statt. Erst um 21.45 Uhr pfiff Schiedsrichter Gediminas Mazeika das Spiel an. Dieses endete demnach erst nach 23.30 Uhr. Für viele Bulgaren, die am Mittwochmorgen früh arbeiten mussten, sicherlich ein Grund, nicht bis ins Stadion zu fahren.

V wie Vitosha Boulevard

Auch zur späten Stunde bekommt man auf Haupteinkaufsstraße im Zentrum Sofias noch etwas zu Essen. Die Bulgaren essen traditionell später als die Luxemburger und auf dem Vitosha Boulevard befinden sich neben zahlreichen Touristen auch viele Einheimische, die das gute Wetter im Sommer genießen.

W wie Weg



Das Stadion ist nur 1,4 km vom Grand Hotel der Spieler entfernt. Vor dem Spiel mussten Mario Mutsch und Co. somit nicht allzulange im Bus sitzen, um zur Austragungsstätte zu gelangen. In Riga waren es auch lediglich 3,2 km vom Hotel bis ins Skonto Stadium.

X wie X-Mal

Da die Vorbereitung auf den WM-Qualifikationsauftakt für viele bereits am 28. August begann, fanden bereits zahlreiche Trainingseinheiten für die Spieler statt. Seit diesem Tag waren es bereits mehr als zehn. An einigen Tagen trainierten die Schützlinge von Luc Holtz zwei Mal.



Y wie Youngster

Mit Vincent Thill (16), Dirk Carlson (18), Florian Bohnert (18), Christopher Martins (19) und Eric Veiga (19) sind fünf Spieler im Aufgebot der Luxemburger noch keine 20 Jahre alt. Besonders kurios: Veiga ist nur einen Tag älter als Martins.



Z wie Zukunft

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel und somit müssen sich Holtz und Co. bereits mit den kommenden Gegnern beschäftigen. Hierfür sendete er am Deinstag Scouts zu den Gruppenkontrahenten. Die nächste Partie findet am 7. Oktober gegen Schweden statt.



