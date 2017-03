(müs/dpa) - Nicht nur seine Größe von 1,68 m brachte Raymond Kopa den Spitznamen Napoleon des Fußballs ein. Der Franzosen mit polnischen Wurzeln war einer der besten Spieler des vergangenen Jahrhunderts.



Am Freitag ist er im Alter von 85 Jahren nach langer Krankheit in einem Krankenhaus gestorben. Das teilte seine Familie mit.

Kopa war der erste französische Fußballprofi, der ins Ausland wechselte. "Ich war der erste französische Spieler, der das Land verlassen hat. Viele Leute dachten, ich sei ein Verräter", sagte Kopa damals. Mit Real Madrid gewann er von 1957 bis 1959 drei Mal den Europapokal der Landesmeistermeister. Mit Stade Reims stand er 1956 im ersten Endspiel dieses Wettbewerbes. Mit diesen beiden Teams gewann er außerdem insgesamt sechs Mal die nationalen Meisterschaften. Mit Frankreich nahm er 1954 in der Schweiz und vier Jahre später in Schweden an Weltmeisterschaften teil.



Er stellte sein Können immer in den Dienst der Mannschaft und wurde als bester Spieler des Weltmeisterschaftsturniers in Schweden und 1958 als bester Fußballer Europas ausgezeichnet. Hinzu kamen drei Auszeichnungen als bester französischer Spieler des Saison und als Sportler des Jahres.



Seine Größe war auch Kopas Stärke, er war sehr schnell und wendig. Seine Gegner fürchteten seinen trickreichen, leichtfüßigen Umgang mit dem Ball, seine präzise Spielweise und seine Torgefährlichkeit. "Fußball ein Beruf? Nein! Sobald ich das Spielfeld betrete, amüsiere ich mich und werde noch dafür bezahlt", sagte er einmal.