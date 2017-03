(DW) - Das war eine ganz bittere Niederlage. Radprofi Alex Kirsch (Veranclassic) musste sich beim GP Samyn (UCI-Kat. 1.1) mit dem zweiten Platz zufrieden geben.

Auf den 202 km durch Wallonien war Kirsch einer der stärksten Fahrer und initiierte die entscheidende Ausreißergruppe mit. 23 km vor dem Ziel setzte er sich aus dieser Gruppe heraus mit Guillaume van Keirsbulck (B/Wanty) und Tosh van der Sande (B/Lotto Soudal) ab. Letzterer musste später abreißen lassen.

Am Ende wurde es nochmal richtig spannend. Auf dem letzten Kopfsteinpflaster-Teilstück 3 km vor dem Ziel sah es so aus, als könnten die Verfolger zum Spitzenduo aufschließen. Doch am Ende machten van Keirsbulck und Kirsch, die sich immer wieder gegenseitig attackierten, den Sieg unter sich aus.

Kirsch wurde als besserer Sprinter eingeschätzt und lancierte den Spurt in Dour aus dem Windschatten des Konkurrenten heraus. Doch es war etwas zu früh. Zwar konnte sich Kirsch zunächst an die Spitze setzen, doch auf den letzten Metern fuhr der Belgier am 24-jährigen Luxemburger vorbei, der damit weiter auf seinen ersten Profisieg wartet.

Tom Wirtgen und Gaëtan Pons haben das Ziel genau wie alle anderen Fahrer des luxemburgischen Kontinentalteams Leopard nicht erreicht.