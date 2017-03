(DW) - Die Zeichen verdichten sich: Gerade in dem Jahr, in dem die Tour de France (1.-23. Juli) durch Luxemburg führt, wird wohl kein Fahrer des Großherzogtums am bekanntesten Radrennen der Welt teilnehmen.

Das Team Ag2r bestätigte am Donnerstag nämlich, dass Ben Gastauer definitiv beim Giro d'Italia starten wird. Eine Teilnahme an der Tour de France ist zwar theoretisch immer noch möglich, aber auch angesichts der starken Konkurrenz im Team äußerst schwer - vor allem, da Gastauer dann bei der Tour-Selektion schon eine dreiwöchige Rundfahrt bestreitet haben wird.



Gastauer, der ab dem 8. März bei Tirreno-Adriatico startet, wird also darauf hinarbeiten, beim Giro (5.-28- Mai) in Topform zu sein.



Das heißt auch, dass er sich in Sachen Helferdienste umstellen muss: In den vergangenen Jahren startete Gastauer bei wichtigen Rennen oft gemeinsam mit Tour-Kapitän Romain Bardet (F). Nun wird der 29-Jährige für Domenico Pozzovivo (I) und Alexandre Geniez (F) fahren. "Die Teilnahme an Tirreno-Adriatico ermöglicht es mir, die Automatismen mit Geniez, Pozzovivo und den anderen Fahrern, die beim Giro starten werden, zu verfeinern", so Gastauer.



Auch Bob Jungels (Quick-Step) und Laurent Didier (Trek) ziehen die Italien-Rundfahrt der "Grande Boucle" vor. Eine Teilnahme von Jempy Drucker (BMC) an der Frankreich-Rundfahrt wäre ebenfalls eine große Überraschung.



Die Tour de France 2017 führt auf der dritten Etappe (3. Juli) durch Luxemburg und endet in Longwy. Einen Tag später startet das vierte Teilstück in Mondorf.