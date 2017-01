(müs) - Der deutsche Radprofi Marcel Kittel (Quick-Step) hat die erste Etappe der Dubai-Tour gewonnen. Nach 181 km entschied er das Rennen im Massensprint für sich.



Der Luxemburger Jempy Drucker sicherte sich im Sprint den guten siebten Platz.



Auf den Plätzen zwei und drei landeten Dylan Groenewegen (LottoNL/NL) und Mark Cavendish (Dimension Data/GB).



Bob Jungels leistete harte Arbeit für sein Team. Der Luxemburger führte bis zu den letzten fünf Kilometern das Peleton an und so seinen Teamkollegen Kittel zum Sieg. Am Ende landete er auf Rang 50.

Am Mittwoch startet die zweite Etappe in Ras al Khaimah über 188 km.