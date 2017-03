(dpa) - Peter Sagan setzte mit letzter Kraft zum Tigersprung an, doch alle Mühe war vergebens. Der seit Wochen überragende slowakische Radprofi vom Team Bora-hansgrohe verpasste am Samstag in einem packenden Finish um wenige Zentimeter seinen Premierensieg beim 108. Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo. Stattdessen triumphierte der Pole Michal Kwiatkowski nach 291 km auf der Via Roma.



Wenige Kilometer vor dem Ziel hatte Sagan am Poggio angegriffen, dem starken Slowaken vermochten nur Kwiatkowski und der am Ende drittplatzierte Franzose Julian Alaphilippe zu folgen. Sagan übernahm bis zum Ziel die komplette Führungsarbeit, wurde dann aber von Ex-Weltmeister Kwiatkowski noch übersprintet. „Vielleicht hatte Sagan im Schlusssprint zu sehr auf seine Urkräfte vertraut. Es war aber ein super Rennen, wir sind nicht unzufrieden“, resümierte Bora-Teamchef Ralph Denk. Damit setzte sich der Trend fort, dass der amtierende Weltmeister in Sanremo nicht gewinnen kann. Letztmals war dies Giuseppe Saronni 1983 im Regenbogentrikot geglückt.

Bei den Buchmachern war Sagan, mit schulterlangem Haar und dem Habitus eines Rockstars unterwegs, der absolute Favorit. Er erfüllte lange Zeit die Rolle mit Bravour und schien die Ruhe selbst. „Nervös? Warum sollte ich nervös sein. Überall, wo ich antrete, bin ich der Favorit - ich habe mich daran gewöhnt“, ließ er beim Start im kühlen Mailand noch einmal wissen.



Die Dramaturgie zum Auftakt des Rennens war bekannt. Auch diesmal bildete sich schnell eine zehnköpfige Ausreißergruppe, die das Geschehen mehr als 240 km bestimmte. Aber die Ausreißer spielten im Finale keine Rolle mehr. Die Vorentscheidung fiel wie meistens auf dem nur 162 m hohen Poggia. Nach über 280 gefahrenen Kilometern hat aber sogar diese Erhebung ihren Schrecken. Vom Gipfel - inklusive einer anspruchsvollen Abfahrt - sind es noch 5,3 km ins Ziel.