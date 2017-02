von Bob Hemmen



Wenn die Basketballer von Racing Luxemburg am Sonntag gegen 17.30 Uhr das Parkett des Gymnase in der Coque betreten, kommt es zum vorläufigen Höhepunkt eines langen Weges nach oben. Sieben Jahre ist es her, dass der Hauptstadtclub sein bis dato letztes Spiel in der höchsten nationalen Basketballliga absolvierte.

Nachdem der junge Kern des Teams jahrelang Erfahrungen gesammelt hat, steht man nun nicht nur ungeschlagen an der Spitze der Nationale 2 und geht als klarer Favorit in die Auf- und Abstiegsgruppe, sondern hat zudem das Pokalhalbfinale erreicht ...