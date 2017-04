(bob) - In der "Emerging Nations Championship" möchte sich die FLH-Auswahl im Juni für die zweite EM-Qualifikationsrunde qualifizieren. Die Luxemburger müssten den Wettbewerb in Bulgarien gewinnen, um noch Chancen auf die Europameisterschaft zu haben.

Vom 12. bis zum 18. Juni tritt die Mannschaft von Trainer Adrian Stot mit einem verjüngten Team an, weil nur drei Spieler berufen werden dürfen, die älter als 24 Jahre sind.

Nun wurde vom internationalen Handballverband IHF das Programm der Veranstaltung veröffentlicht. Luxemburg bestreitet seine Auftaktpartie am 12. Juni um 18 Uhr gegen Georgien in Veliko Tarnovo.



Am Folgetag geht es dann am gleichen Ort um 20 Uhr gegen Malta, und auch die letzte Partie der Gruppenphase, am 14. Juni um 18 Uhr gegen Großbritannien, wird in Veliko Tarnovo ausgetragen. Das FLH-Team kann sich gute Chancen auf einen Viertelfinaleinzug ausrechnen.