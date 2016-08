(bob) - Mandy Minella (Weltranglistenposition: 110) triumphierte auch in der zweiten Qualifikationsrunde der US Open und benötigt nun noch einen Erfolg zum Erreichen des Hauptfelds.

Die Luxemburgerin setzte sich am Donnerstagnachmittag (Luxemburger Zeit) mit 7:6 (7:2) und 6:3 in 1.32' gegen die Weißrussin Aryna Sabalenka (178) durch. Im ersten Duell der beiden Kontrahentinnen sahen die Zuschauer in New York zu Beginn eine Partie auf Augenhöhe. Die 30-Jährige konnte sich im ersten Durchgang lediglich eine Breakchance erarbeiten, die Sabalenka abwehrte. Schließlich musste der Satz im Tiebreak entschieden werden.

Die Escherin profitierte weiterhin von guten Aufschlägen, um sich dort mit 7:2 durchzusetzen.

Hozumi oder Anisimova



Mit dieser gewonnenen Motivation startete Minella in den zweiten Durchgang. Die Weißrussin leistete sich zunehmend Fehler und kassierte umgehend das erste Break der Partie. Sabalenka fand anschließend jedoch zurück ins Spiel.



Erst beim Stand von 4:3 aus eigener Sicht konnte die Luxemburgerin wieder leichte Punktgewinne einfahren, die ihr zum erneuten Break verhalfen. Bei eigenem Aufschlag ließ sie ihrer Gegnerin keine Chance mehr.



Im letzten Qualifikationsspiel trifft Minella nun auf die Japanerin Eri Hozumi (208).