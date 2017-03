(tof). Les cartes pourraient être à nouveau rebattues en Promotion d'Honneur. L'US Sandweiler a commis une faute administrative contre Grevenmacher ce dimanche. Une erreur qui pourrait lui coûter les trois points gagnés sur le terrain.

Le CSG a posé deux réserves par rapport au match de dimanche perdu deux buts à un. Une première par rapport à un joueur suspendu (le n°20 Duarte). Ou pas. Sandweiler affirme être dans son bon droit alors que le club mosellan évoque un flou dans le BIO. Selon nos informations, le joueur en question n'était pas suspendu.

La seconde a beaucoup plus de chances d'aboutir puisque l'US reconnaît sa faute. Le délégué a inscrit le nom d'Alberto Lima Herman sur la feuille de match, mais c'est Alberto Lima William qui a joué.

Le club s'est rendu compte de sa méprise et a corrigé le tir sur la version électronique. Mais l'arbitre est reparti avec les feuilles de match non corrigées. Et ce sont ces dernières qui font force de loi.

Le tribunal de la FLF se penchera donc sur ce nouveau dossier, mais l'US Sandweiler pourrait bien perdre les bénéfices de sa victoire et sa place sur le podium. Le Swift reprendrait ainsi son bien et l'US glisserait à la septième place avec trente unités. Comme Hostert.

Le classement actuel