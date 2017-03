(tof). Les cartes sont donc rebattues en Promotion d'Honneur. Comme nous vous l'annoncions mercredi, l'US Sandweiler a bel et bien commis une faute administrative contre Grevenmacher dimanche dernier. Une erreur qui lui coûte les trois points gagnés sur le terrain.

Le CSG avait posé réserve par rapport au match de dimanche perdu deux buts à un, le délégué de Sandweiler ayant inscrit le nom d'Alberto Lima Herman sur la feuille de match, alors que dans les faits, c'est... Alberto Lima William qui a joué. L'US avait d'ailleurs reconnu son erreur.

Le club s'est rendu compte de sa méprise et a corrigé le tir sur la version électronique, mais l'arbitre était reparti avec les feuilles de match non corrigées. Et ce sont ces dernières qui font force de loi.

Le tribunal de la FLF a donc accordé la victoire (3-0) sur tapis vert aux Mosellans, un résultat qui fait descendre l'US Sandweiler du podium (3e), au profit du Swift, pour se retrouver... quatre rangs plus loin, à la septième place avec 30 unités, à la hauteur de l'US Hostert. Parallèlement, le CS Grevenmacher passe lui de 15 à 18 points, tout en demeurant à la 9e place.



Incroyable: c'est déjà la seconde fois cette saison que Sandweiler perd trois points sur tapis vert: lors de la toute 1re journée, l'US l'avait certes emporté à Etzella (3-2), avant de se voir retirer tout le bénéfice de ce succès, en raison d'un... nom excédentaire inscrit sur la feuille de match. Ou comment gâcher bêtement ses chances de montée en BGL Ligue...