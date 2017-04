(DW/PJ) - Mario Mutsch wird ab der kommenden Saison in Luxemburg auflaufen. Der Kapitän der Luxemburger Nationalmannschaft wechselt vom Schweizer Erstligisten St. Gallen zu Progrès Niederkorn in die BGL Ligue. Das bestätigte der Club am Donnerstagabend auf einer Pressekonferenz, bei der auch Mutsch selbst anwesend war.

„Der Wechsel in die BGL Ligue ist eine echte Challenge für mich. Ich will noch zwei bis drei Jahre auf höchstem Niveau spielen und mein Level halten. Obwohl ich in dieser Saison beim FC St. Gallen kaum Spielpraxis bekommen habe, hielt ich mich im Mannschaftstraining und mit individuellen Einheiten fit. Ich werde mich auch in Zukunft zu 100 Prozent auf den Fußball konzentrieren“, so Mutsch.



Der im Mittelfeld vielseitig einsetzbare Mutsch hat einen Vertrag für zwei Saisons mit der Option auf eine weitere Spielzeit unterschrieben. Der 32-Jährige spielte seit 2012 für St. Gallen.