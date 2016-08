En Série 1, 37 buts ont été marqués à l'occasion cette première journée, dont huit par le seul Wincrange, déjà en tête du classement. Dans la Série du sud, la 2, l’écart maximum entre deux équipes a été de deux buts. Le CS Oberkorn et Schouweiler sont les deux premiers leaders de la série.

Par Daniel Pechon

SÉRIE 1: mauvais départ des promus

Les trois équipes de tête après la 1re journée, Wincrange, Colmar-Berg et Diekirch, ont un point commun: celui d'avoir écarté un promu sur un écart de... six buts.

Equipe la plus prolifique, l'AS Wincrange a douté une quarantaine de minutes face à Larochette, avant de s’envoler au marquoir, avec les triplés de Raphael Ferreira et d’Alberto Pinto, (8-2).

L'AS Colmar-Berg avait déjà deux buts d’avance après vingt minutes à Clervaux. L’écart est monté à trois buts à la 50e minute, avec le but de Pol Petit, et a été multiplié par deux dans le dernier quart d’heure avec un doublé de Colin Hilbert et le second but de Manuel Barbosa (0-6). "Cette victoire de Colmar-Berg est archi-méritée, mais pas moins de 13 joueurs du cadre Senior 1 étaient absents", a expliqué le président de Clervaux, Francis Kler.



Même tarif au marquoir pour Brouch à Diekirch, qui n’avait plus gagné sur une telle marge depuis le 14 septembre 2014 face à Larochette (6-0).

Steinfort commence plus fort

Steinfort a démarré sa saison comme la saison dernière, avec une victoire contre Ell, mais en marquant deux buts de plus, et en fixant le score (3-0) dès l’heure de jeu, avec un triplé de Claudio Furtado.

Autre vainqueur du jour, Hosingen, qui avait perdu les six points face à Boevange la saison dernière, en a déjà pris trois cette fois sur la pelouse de son adversaire grâce à un penalty converti par Steve Bierchen à la 86e minute (1-2).

Dans la liste des autres gagnants de cette journée initiale, le Racing Troisiverges a défait la jeune équipe de Gilsdorf avec le but victorieux marqué à la 78e minute par Elvis Mujanovic, alors que le score était de 1-1.

Le seul partage de la journée a été concédé par Feulen face à Useldange. Les hommes de Jorge Fernandes ont été souvent en avance au marquoir, mais se sont à chaque fois faits rattraper. L’avance de deux buts des locaux dès la première demi-heure a été effacée dans la demi-heure suivante, et le but de Filipe Muendo, inscrit à la 65e, a été victorieux.... jusqu’à la 90e+5, moment du penalty converti par Anis Adrovic (3-3).

SÉRIE 2: Ehlerange freine Bettembourg

Les deux premières places de Série 2 sont occupées par le CS Oberkorn et Schouweiler.

L’Etoile a fait la différence après 12 minutes face à Moutfort et a parfaitement géré le reste match. Buts de Bob Erpelding et du capitaine Claude Simon (2-0).

Opposé à Echternach, Mensdorf est la seule équipe de la série à avoir inscrit trois buts. Avec d’abord deux penalties, tous les deux au premier acte et convertis par deux jeunes joueurs: Théo Ramsden, 18 ans, et Damien Steinmetz, 21 ans. En seconde période, Tom Jankowoy a marqué un troisième but, alors que le Daring a réduit deux fois la marque à 2-1, puis à 3-2, score final.

A Merl, le Luna Oberkorn a forgé son succès en quatre minutes. Nene Costa a converti un penalty à la 57e minute, en même temps que Merl-Belair a été réduit à dix. A la 60e minute, Steve Simon a doublé l’avance. Revenu à 1-2, le forcing du Red Star a été vain.

La fin de rencontre a été plus heureuse pour Biwer, en voyage à l’ASL Porto, déjà en avance de deux buts à la pause grâce à Sa Mamadu et Tiago Branca. Christian Weis, le capitaine, et Pol Bichler ont ramené le score à 2-2 en l'espace de six minutes (77e et 82e). "Je suis désabusé par l’arbitrage, qui a orienté le match, et aussi d’avoir été obligé de jouer à dix à partir de la 67e minute", s'est plaint Nuno Costa, le coach de l’ASL.

Les Freitas, au nom du père à Oberkorn

Autre partage, mais ici c'est une surprise, celui obtenu et bien mérité par Ehlerange, le promu, à Bettembourg (0-0). Enfin, avec un doublé de Bibi Lopes (67e et 77e), Berdorf-Consdorf a écarté Ehnen (2-0), qui a aurait pu revendiquer le partage.

Le match CS Oberkorn – Aspelt a pris une connotation très particulière pour deux joueurs locaux. Yur et Ray Freitas, deux joueurs brésiliens du CSO avaient appris le décès de leur père dans la nuit. Malgré leur peine, les deux frères ont finalement ont tenu à disputer la rencontre. Le CS Oberkorn a emporté ce premier match de la saison 2-0. Les deux buteurs, un par mi-temps, avaient comme prénom Yur et Ray....

A noter la prestation cinq étoiles du gardien Blaise Mendes. "On manque encore d’automatisme, avec huit nouveaux joueurs. Je tiens à souligner l’engagement et le courage dimanche de Yur et Ray pour leur club", a souligné Egide Thill, le cornac du CSO.