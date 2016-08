En Série 1, au terme d’une journée sans partage, les favoris, Erpeldange et Steinsel s’installent déjà aux deux premières places. Victorieux, Mersch, Lintgen, Pratz-Redange, Äischdall et Lorentzweiler ont aussi réussi leur départ. En Série 2, Berbourg a fait sensation en atomisant Remich-Bous. Junglinster, Weiler, Sanem et Wormeldange sont les autres vainqueurs.



Par Daniel Pechon

SÉRIE 1: l’essentiel pour Mersch et Äischdall

Medernach n’aura tenu que huit minutes face à une équipe erpeldangeoise séduisante, et qui a enfilé cinq buts au promu (5-0).

Alors qu’Erpeldange menait facilement 4-0 après une cinquantaine de minutes, Steinsel était encore mené par Bastendorf, qui avait ouvert le score par de Dany do Rio après 25 minutes. L’Alisontia, plus convaincant après la pause, a égalisé par Dylan Nissan et inscrit trois autres buts, avec notamment un doublé pour Sydney Lima (4-1).

Lex Lulligen décisif pour Pratz-Redange

Seul promu à prendre des points, Pratz-Redange, en derby à Mertzig, est aussi l’une des deux seules équipes à cueillir des points à l’extérieur lors de cette journée initiale. Chaque but marqué par le Sporting a eu l’effet de... faire marquer Pratz-Redange: à l’ouverture du score de Mimo Antonacci (24e), les hommes de Joël Hausman ont répliqué avec deux buts en dix minutes et retourné la marque (1-2). Dans la foulée du but de l’égalisation (2-2) d’Aboubacar Bangoura (85e) pour Mertzig, réduit alors à dix unités, Lex Lullingen a inscrit le but de la victoire quatre minutes plus tard, son second de l’après-midi (2-3).

En trois saisons, l'Alliance Äischdall n’a jamais été battu sur la pelouse de Schieren. Un autobut tombé avant la pause a été déterminant pour l’Alliance, vainqueur en déplacement (0-1). Score identique pour Mersch, qui a écarté Kehlen. Il aura cependant fallu... plus d’une heure aux locaux pour trouver l’ouverture, via Gaspar Fama. La défense du Marisca a conservé ses filets intacts à domicile pour la... seconde fois en trois saisons (Vianden 5-0, le 20 mars 2016)!

Vianden a résisté plus d’une heure à Lintgen, qui a doublé son avance dans les arrêts de jeu (2-0). Le Minerva a battu l’Orania lors des six dernières confrontations en championnat.

SÉRIE 2: Sanem a été patient

Berbourg a fait sensation dans cette première journée en surclassant Remich-Bous, l’un des deux relégués de PH. Le marquoir affichait déjà 5-0 après 40 minutes avec un doublé de Ibrahim Diop et un but de Nadilson Santos, Christophe da Cruz et Achmed Boussi, auteur du seul but du Berdenia en seconde période. La mainmise de Berbourg sur le match s’est poursuivie après la pause, mais avec moins d’intensité au marquoir (6-1). Les saisons se suivent et ne se ressemblent par pour Berbourg, qui avait entamé la saison dernière sur une cinglante défaite 1-7.

L’autre relégué de PH, l'Union 05 Kayl-Tétange, mené par un but de Schifflange inscrit par Tony Lopes après 40 minutes, a concédé le partage avec une égalisation en seconde période (1-1). Les trois montants évoluaient tous en déplacement. Pour deux d’entre eux, le voyage a été fructueux.

A Bertrange, le championnat avait cependant mal débuté pour le CS Sanem, déjà mené après cinq minutes suite au but de Yacine Ettabet. Supérieur physiquement, le promu a attendu les vingt dernières minutes pour inverser le score, et réaliser un petit exploit, avec des buts de Fabrice Beretta et Raphael Terrabade (1-2).

Si le FC Red-Black Egalité a entamé sa saison sur une note moins positive du point de vue comptable, le club du Pfaffenthal a également signé un petit exploit, en forçant au partage Mühlenbach, avec les deux buts du match tombés en deux minutes. Mühlenbach a ouvert la marque sur penalty à la 44e, et Helder Neves a égalisé dans la foulée (1-1).

Junglinster le plus rapide

Pour Itzig, le déplacement a été moins heureux. Le Blo-Wäiss n’a pu empêcher un 15e match de rang sans défaite en championnat de Junglinster (3-0), et a inscrit après... 49 secondes le premier but de la saison en Série 2.



Dany Martins Flores (Belvaux, en bleu et jaune) et Michal Mroch (Wormeldange) se jaugent à la course

Photo: Serge Waldbillig

En retard d’un but au quart d’heure face à Munsbach - but de Steven Baskewitch -, Weiler a concentré ses trois buts en 25 minutes avant la pause pour remporter trois points, malgré la réduction du score à 3-2 de Rafdy Rayan à l’heure de jeu.

Belvaux avait bien entamé sa saison avec le but d’Aniel Pjanic, mais Wormeldange est parvenu à prendre l’avance juste avant la pause grâce à un doublé de Max Kirsch, puis à sceller le score dans les dernières minutes via Silvio Gomes (1-3). Le club mosellan n’a plus été battu en championnat par Belvaux depuis 2012.