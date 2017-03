(DW/GaM) - Berchem ist seiner Favoritenrolle im Handballpokal gegen Schifflingen gerecht geworden und hat sich im Halbfinale in der Coque in Kirchberg deutlich mit 38:24 druchgesetzt. Schon in der Halbzeit führte Berchem mit 17:10.

Das zweite Halbfinale zwischen den Red Boys und dem HB Esch war dramatisch. Die Red Boys zogen sowohl in der ersten als auch in der zweiten Hälfte mit einem Unterschied von fünf Treffern davon, doch Esch kämpfte sich jeweils zurück und belohnte sich für die Aufholjagd. Nach Verlängerung stand der 37:34-Sieg fest.

Der Escher Trainer Holger Schneider:

Der Differdinger Trainer Agron Shabani: