(LW) - Nur noch einen Sieg benötigen die Basketballteams am Wochenende, um ins Finale des Pokals einzuziehen. Im Gymnase der Coque machen am Samstag die Frauen von Basket Esch und Telstar um 17.15 Uhr den Anfang, bevor die Escher um 20.15 Uhr auch bei den Männern antreten. Dann geht es gegen die Musel Pikes.

Während das Frauenteam von François Manti gegen den Tabellenletzten der Total League klar favorisiert ist, stehen Joe Biever und Co. vor einer schwereren Aufgabe. Die Musel Pikes sind in dieser Saison in Topform, zudem kann Trainer Frank Baum wieder auf seine komplette Mannschaft zählen. Doch auch die Hesperinger Frauen rechnen sich Chancen aus. "Ich hätte nichts gegen eine Überraschung. Trotzdem sind wir der Außenseiter", sagt Trainer Marco Rock.

Kaiser warnt vor dem Gegner



Am Sonntag kommt es um 15 Uhr bei den Frauen zum Duell zwischen Contern und Amicale. Die Steinselerinnen sind nach dem Doublé im vergangenen Jahr sowie der bis dato starken Saison eindeutig favorisiert. "Contern ist ein unangenehmer Gegner, der niemals aufgibt. Das wird sicher kein Selbstläufer", erklärt Amicale-Trainer René Kaiser. Doch das Team von Trainer Louis Wennig verlor zuletzt zwei Mal in Folge in der Meisterschaft und steht nun unter Zugzwang.

Zum Abschluss des Wochenendes kommt es zum vielleicht interessantesten Duell, wenn Racing, der bis dato noch ungeschlagene Tabellenführer der Nationale 2, um 18 Uhr auf den Titelfavoriten Amicale trifft. "Für uns ist das Spiel eine großartige Gelegenheit, um uns mit einer starken Mannschaft zu messen", sagt Mike Oppland, der Coach der Hauptstädter. Doch Bob Melcher und Co. wollen sich nicht überraschen lassen, denn das Doublé hat das Team von Trainer Ken Diederich in diesem Jahr fest anvisiert.