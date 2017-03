(DW/ms) - Wenn am Samstag um 20.15 Uhr Esch und Berchem im Pokalfinale der Handballer um den Titel streiten, treffen zwei unterschiedliche Mannschaften aufeinander.

Esch mag zwar angesichts des äußerst starken und breiten Kaders überlegen sein, doch dies war in dieser Saison auch nicht immer ein Erfolgsfaktor. Trainer Holger Schneider hat es lange nicht geschafft, die ambitionierten Spieler zu einem Team zu formen.



Die Formkurve der Escher zeigte zuletzt aber nach oben. Mit dem Halbfinalsieg gegen die Red Boys haben Pulli und Co. nämlich gezeigt, dass sie durchaus als Kollektiv überzeugen können. Gleich zwei Mal holte Esch einen Fünf-Tore-Rückstand wieder auf, um nach Verlängerung ins Finale einzuziehen.

Berchem setzt auf die Verteidigung



In der Coque in Kirchberg könnte genau jene mannschaftliche Geschlossenheit zum Trumpf der Berchemer werden. In puncto Kaderbreite kann Berchem zwar nicht mit Esch mithalten, ist aber alles andere als ein klarer Außenseiter.



Berchem setzt dabei vor allem auf seine starke Abwehr, was gegen Esch der Schlüssel zum Erfolg sein könnte. Das sieht auch Spieler Tun Biel so: "Bringen wir die Escher zu unkontrollierten Würfen, steigen unsere Chancen, dass wir unser schnelles Umschaltspiel aufziehen können."

An gleicher Stelle werden die Frauen morgen ihr Finale um 18 Uhr austragen. Bei der dritten Endspiel-Teilnahme in Folge will Museldall endlich den Titel holen. Mit Käerjeng sind die Moselanerinnen auf Augenhöhe. Sollten Nykytenko und Co. die Leistung vom Halbfinale gegen Düdelingen erneut aufrufen können, wird es für Käerjeng nur schwer, den Pokal mit nach Hause zu nehmen.