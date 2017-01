(DW/PiH) - Große Überraschung im Tischtennis-Pokalfinale der Männer: Ettelbrück hat sich deutlich mit 3:0 gegen Düdelingen durchgesetzt. Damit verpasste Düdelingen den fünften Pokalsieg in Folge.

Der deutliche Sieg ist umso überraschender, verlor Ettelbrück in der Meisterschaft doch bereits zwei Mal mit 1:6 gegen Düdelingen.

Dragos Olteanu brachte Ettelbrück in der Coque in Kirchberg mit einem 3:1 gegen Gilles Michely in eine gute Ausgangslage. Irfan Cekic behauptete sich mit 3:2 gegen Zoltan Fejer-Konnerth, während Luka Mladenovic beim 3:0 seinem Gegner Christian Kill keine Chance ließ.

Bei den Frauen setzte sich Roodt mit 3:1 gegen Bascharage durch.